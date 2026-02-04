「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日午前１１時現在で、協和キリンが「売り予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場で協和キリンは３日ぶりに反発している。同社は前週末１月３０日、アトピー性皮膚炎などを対象として開発中の「ロカチンリマブ」に関する米アムジェン＜AMGN＞との既存の共同開発・販売契約を終了したと発表した。アムジェンによる戦略的ポートフ