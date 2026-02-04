フジ・メディア・ホールディングスが４日ぶりに急反落した。同社は３日の取引終了後、村上世彰氏の長女である野村絢氏から、大規模買い付け行為の提案を取り下げると通知する書簡を受領したと発表した。あわせてフジＨＤは不動産事業に関して外部資本の導入の検討開始を決定したと公表。旧村上ファンド系の投資会社レノ（東京都渋谷区）などが保有するフジＨＤ株式を買い取る方針も開示した。旧村上ファンド系の圧力を踏ま