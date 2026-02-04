・フジＨＤが４日ぶり急反落、野村絢氏が大規模買付行為の提案を取り下げ ・ＥＤＰ、マイポックス、テクニスコなど人工ダイヤ関連が急動兆、対米投資１号案件の思惑買い再燃で地合い悪でも輝き放つ ・住友鉱は大幅続伸、金価格は一時５０００ドル回復し３日ぶり急反発 ・ＪＲ西日本が続急伸、好調なレジャー需要追い風に４～１２月期経常益１３％増で通期計画超過 ・東祥がＳ高、２６年３月期業績予想の上方修正と