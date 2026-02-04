４日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は小反発した。前日の米国市場で長期債相場が上昇（金利は低下）した流れを引き継いだ。 米長期金利は４．２６％に低下した。株式市場においてソフトウェア関連株が売られてナスダック総合株価指数が１％を超す下げとなり、投資家のリスク許容度が低下するなか、安全資産とされる米国債に資金を移す動きがみられた。 日銀は４日、定例の国債買い入れオペを４本、通知した。対