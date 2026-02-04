FC岐阜は4日、アビスパ福岡GK菅沼一晃の期限付き移籍加入を発表した。期限付き移籍期間は26年6月30日までとなる。菅沼はクラブを通じ、「FC岐阜に関わる皆さんアビスパ福岡から期限付き移籍で加入することになりました菅沼一晃です。自分は強い覚悟を持ってFC岐阜に加入することを決断しました。FC岐阜のために自分の力を最大限発揮し、全力で戦って参ります!皆さんとスタジアムでお会いできることを楽しみにしています!よろ