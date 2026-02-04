インディアナ・ペイサーズ vs ユタ・ジャズ日付：2026年2月4日（水）開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 122 - 131 ユタ・ジャズ NBAのインディアナ・ペイサーズ対ユタ・ジャズがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。 第1クォーターはインディアナ・ペイサーズがリードし32-25