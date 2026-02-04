Snow Manの佐久間大介が自身のXで、宮舘涼太の私物バッグのアレンジを紹介すると共に、プライベートの“スカーフ使い”を絶賛している。 【写真】宮舘涼太の私物を佐久間大介が激写＆『ラヴィット！』ツーショット ■「舘様のこういう”スカーフ”の使い方がオシャレなところまじで好き！」（佐久間） 佐久間が公開したのは、持ち手にヒョウ柄のスカーフを結んだシンプルな黒いレザーバッ