4日前引けの日経平均株価は反落。前日比329.08円（-0.60％）安の5万4391.58円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1045、値下がりは493、変わらずは56と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は109.64円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が81.22円、リクルート が73.4円、イビデン が68.05円、コナミＧ が50.31円と並んだ。 プラス寄