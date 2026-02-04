4日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数783、値下がり銘柄数566と、値上がりが優勢だった。 個別ではマイポックス、東祥がストップ高。アスリナ、日本精密は一時ストップ高と値を飛ばした。技研ホールディングス、第一建設工業、ナカノフドー建設、植木組、日本ドライケミカルなど56銘柄は昨年来高値を更新。クロスフォー、太洋テクノレックス、テクニスコ、宮入バルブ製作所、伊勢化学