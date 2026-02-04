4日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比21.0％減の3054億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同23.7％減の1780億円だった。 個別では高配当成長日本株（ネットリターン）ＥＴＮ 、ＯｎｅＥＴＦ高配当日本株 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 、ＮＥＸＴ野村日本株高配当 、ｉシェアーズ