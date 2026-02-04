4日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数147、値下がり銘柄数399と、値下がりが優勢だった。 個別ではイーディーピーが一時ストップ高と値を飛ばした。アールプランナー、ＬＡホールディングス、ユニフォームネクスト、ＱＰＳホールディングス、ＳＢＩリーシングサービスなど12銘柄は昨年来高値を更新。ＷＯＬＶＥＳＨＡＮＤ、ククレブ・アドバ