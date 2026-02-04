4日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ118151 -12.8 49970 ２. 純金信託 33561 0.5 24670 ３. 純銀信託 30664 -35.5 48400 ４. 日経Ｄインバ 14881 -42.54917