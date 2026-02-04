長野県の諏訪湖の結氷状況を観察している同県諏訪市の八剱（やつるぎ）神社の宮坂清宮司（７５）は立春の４日、今季は結氷した湖面がせり上がる「御神渡（おみわた）り」が現れない「明けの海」になったと宣言した。２０１９年以降８季連続。温暖化の影響とみられ、過去最長だった戦国時代の記録（１５０７〜１４年）に５１２年ぶりに並んだ。御神渡りは、湖面に張った氷が昼夜の寒暖差で収縮と膨張を繰り返し、１本の道のよう