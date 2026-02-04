大谷翔平選手の長女がSNSに登場しました。デコピンと体を寄せ合い兄妹仲も良好です。大谷選手が4日、自身のInstagramを更新。そこには「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました。僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉しく思っています」とコメントされてます。デコピンが主人公となった絵本『デコピンのとくべつないちにち』。大谷選手がマイケル・ブランク氏と共同で著作。開幕戦の始球式を任されたデコピン