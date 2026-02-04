【BenQ MOBIUZ EX270M】 参考価格：57,025円 セール価格：49,800円 Amazonにて、BenQの「MOBIUZ」シリーズの27インチゲーミングモニター「EX270M」が特別価格で販売されている。セール価格は参考価格の13%オフとなる49,800円。 「EX270M」は、フルHD（1,920×1,080）に対応するIPSパネルを搭載した27インチゲーミングモニター。リフ