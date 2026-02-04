【モデルプレス＝2026/02/04】フリーアナウンサーの中村仁美が2月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅で豆まきを楽しむ様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】58歳人気芸人「有無を言わさず鬼に」広々自宅リビングで子どもと豆まき◆中村仁美、家族での賑やかな節分行事を公開中村は「誰が鬼をやるかでもめたけど夫が予定より早く帰ってきたので有無を言わさず夫が鬼に…」と、家族との節分エピソードを公開。写真に