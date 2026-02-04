AMDが2025年第4四半期の決算を発表しました。2025年第4四半期の売上は過去最高の103億ドル(約1兆6000億円)で、2025年通期の売上は346億ドル(約5兆4000億円)です。また、決算説明会の中で、AMDのリサ・スーCEOはMicrosoftの次世代Xboxが2027年にも発売される見通しであることを明かしました。AMD Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)https://ir.amd.com/news-event