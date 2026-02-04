音楽生成AI「ACE-Step 1.5」が2026年2月3日にオープンモデルとして公開されました。ACE-Step 1.5では歌唱付きの高品質な楽曲を高速生成可能。VRAM消費量は4GB未満なので、多くのグラフィックボード搭載PCで実行することができます。ACE-Step 1.5: Pushing the Boundaries of Open-Source Music Generationhttps://ace-step.github.io/ace-step-v1.5.github.io/ACE-Step 1.5 is Now Available in ComfyUIhttps://blog.comfy.org/p/a