高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第18週「マツエ、スバラシ。」（第88回）が4日に放送され、トキ（高石）を励ますためにサワ（円井わん）やなみ（さとうほなみ）が駆け付けると、ネット上には「ホンモノの友情って尊い」「昨日は悲し涙、今日は嬉し涙」などの反響が寄せられた。【写真】明日の『ばけばけ』笑顔で見つめ合うトキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）