戸崎圭太騎手の新たなヘアスタイルがＳＮＳで話題になっている。全国のリーディング上位騎手１４人が腕を競い合う「第２３回佐々木竹見カップジョッキーズグランプリ」が２月３日、川崎競馬場の２レース（９、１１Ｒ）で争われ、ＪＲＡの戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝が総合ポイントで３度目の優勝。表彰式のインタビューで、最初の質問は「パーマをかけました？」だった。その問いに戸崎騎手は「そうですね。はい」と