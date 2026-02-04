NEWSの小山慶一郎が2025年に立ち上げたソロプロジェクト「CHOIYAMA」初の映像作品が、ファミクラストア オンライン限定盤で発売されることが決定した。盛りだくさんな映像集と豪華なパッケージでお届けする、最初で最後になるかもしれない映像商品。好評配信中の第1弾楽曲「CHOIYAMA」MVと初公開となるメイキング映像に加えて、 第2弾の最新楽曲「Play Back」MVとメイキング映像も収録。「Play Back」は、“平成リバイバル”をテー