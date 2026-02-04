１月１日に第１子妊娠を報告した元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子（３１）が、振り向きショットを公開した。４日までにインスタグラムで「丸の内をお散歩久しぶりにポニーテールに最近はワンピースが楽でワンピースばかり。この日は上にカーディガンを着ました」とカメラに向かって振り向き、優しい笑顔を見せる久慈。高めの位置でまとめたポニーテールが揺れるショットになっている。この投稿にファンから