スティーブン・スピルバーグ監督が、初のグラミー賞を受賞し、EGOT（エミー＝テレビ、グラミー＝音楽、オスカー＝アカデミー賞＝映画、トニー＝舞台、の全制覇）を達成した。2月1日、製作を手がけたドキュメンタリー映画「ジョン・ウィリアムズ／伝説の映画音楽」が、最優秀ミュージック・フィルム賞に選ばれた。 【写真】作品だけでなく、スピルバーグ監督