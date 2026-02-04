デュッセルドルフ田中聡が勝利に貢献し、ドイツ誌のベスト11にも名を連ねたドイツ2部のフォルトゥナ・デュッセルドルフに所属するMF田中聡が、現地で評価を高めている。2月1日に開催されたドイツ2部第20節パーダーボルン戦にフル出場した田中は、1-1で迎えた後半38分に決勝点をアシストする活躍を見せ、2-1の勝利に貢献した。田中はアベルカンプ真大との完璧な連携からワンツーで左サイドを突破。ペナルティーエリア内から中央