ウェールズ人FWヨアン・エヴァンスが25歳の若さで死去ウェールズ人サッカー選手の落命により、クラブ、ファンは悲しみに包まれている。ウェールズ2部リーグ相当のアファン・リドFCは、2020年から同クラブに所属していたFWヨアン・エヴァンスが死亡したと発表した。クラブは2月2日に公式サイトで「衝撃的なニュース」と見出しを打ち、「昨日、私たちはヨアン・エヴァンスが25歳にして亡くなったという非常に悪い一報を受けました