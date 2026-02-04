お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）が4日、レゴランド（R） ディスカバリー・センター東京で行われた『レゴ（R） アニマルアドベンチャー』メディアお披露目会に出席した。【写真】YouTuberみたい？にレゴを紹介するチョコレートプラネット冒険服姿で登場したチョコレートプラネットは、互いを「きつねとたぬきのコンビなんです」とたとえた。長田は、松尾をたぬきだと指摘し、「顔もそうですが、完全