「もう二度と家族に会えなくなるだろう」――。砂漠の町に現れた全裸の若い女性は、首に鎖をつけられていた。彼女が逃げ出してきたのは、“おもちゃ箱”と呼ばれる改造トレーラーハウス。そこで待っていたのは、快楽のために女性を支配し続けた殺人夫婦だった。世界を震撼させた、悪夢の実態とは……？文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）【ー衝撃画像ー】60人を拷問