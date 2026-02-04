◇ドイツ杯準々決勝ザンクトパウリ0―3レバークーゼン（2026年2月3日レバークーゼン）京都からドイツ1部のザンクトパウリに加入したFW原大智（26）が3日、加入から4日目で早速、ドイツでのデビューを果たした。ドイツ杯準々決勝のレバークーゼン戦に、0―2の後半35分から出場。「ヨーロッパで活躍するという夢を選ばせてもらった」と踏み出した新天地で同43分にはポストプレーで攻撃に絡むプレーもあったが、反撃は及ば