〈なぜ22歳女性は「裸で血まみれ」だった？ “改造トレーラーハウス”で60人を拷問『殺人カップルの異常手口』（平成11年・海外の凶悪事件）〉から続く全裸で逃げ出した22歳女性の告発により、悪夢のトレーラーハウスは白日の下に晒された。だが裁判で問われたのは“拷問”まで。殺人の決定的証拠は見つからず、夫婦の運命は大きく分かれる。【ー衝撃画像ー】60人を拷問殺害…女性をいたぶる「改造トレーラーハウス」の中身をみ