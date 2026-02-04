「リゾート21」歴代カラーがズラリ！下田ロープウェイは2026年2月1日、伊豆急行の人気列車「リゾート21」とコラボレーションしたオリジナルデザインのトートバッグを発売しました。【裏面のデザインは…？】これが「伊豆急行×下田ロープウェイ」コラボグッズです（写真で見る）このトートバッグは、静岡県下田市の地域振興を目指して下田ロープウェイが展開しているオリジナルグッズ「下田ジモト愛シリーズ」の第2弾です。今