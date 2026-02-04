犬の「楽しい」と「退屈」の基準 人と一緒に暮らすようになり、肉食だった犬は雑食になりました。しかし肉食だった頃のハンターの習性が残っているため、犬は体を動かすことと頭を使うことで、本能的に「楽しい」というポジティブな感情を抱きます。 逆に思うように体を動かせなかったり、頭を使う必要のない刺激不足な状況が続いたりすると、犬は退屈に思い、ストレスを溜めやすくなります。散歩が好きな犬が多いのは、