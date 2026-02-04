2月3日、辻希美がブログを更新した。【写真】次女も笑顔に！彩り豊かな“節分メニュー”も公開辻は、「2月3日」と題して更新したブログにて、「節分の今日はコアが学校 で作って来た 鬼 のお面をかぶりながら一緒に夕飯準備をしました」とコメントすると、手作りの鬼のお面をつけた三男との2SHOTを公開。続けて、「茶碗蒸しにチーズ春巻き」「そして節分と言えば恵方巻きですが 我が家は手巻き寿司スタイルが数年前から 大人気で定