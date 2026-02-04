瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降も日差しが届き、洗濯日和になるでしょう。日中の最高気温は岡山で13度、津山で12度、高松で14度の予想です。3日よりも大幅に気温が高く、3月並みの暖かさになります。岡山県北部では5日まで、なだれや落雪に注意してください。 5日は気圧の谷や湿った空気の影響で、曇りの見込みです。朝の最低気温は岡山で1度、津山でマイナス1度、高松で3度でしょう。日中の最