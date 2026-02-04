アロマグッズが充実するダイソーで、気になる商品を発見！ボトルにチュール素材があしらわれた、大人可愛い雰囲気が漂うアロマディフューザー♡香りは穏やかで、まるであの有名なシャンプーを思わせる、フルーティさのあるフローラル系で癒されますよ。220円とお手頃すぎる価格で、手に取りやすいのも魅力！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：レース装飾ディフューザー（50mL、リッチブルーミング）価格：￥220（税込