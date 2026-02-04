岡山大学の60代の女性教員が非常勤講師に対して複数のアカデミック・ハラスメントを行ったとして停職2か月の懲戒処分を受けました。 岡山大学によりますと、60代の女性教員は非常勤講師に対して深夜にわたる長時間の電話連絡など複数のアカデミック・ハラスメントを行ったということです。岡山大学では女性教員の行為は大学が定める就業規則に違反する行為であったと認定し、昨年12月25日に停職2か月の懲戒処分を決めたものです。