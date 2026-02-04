JTB（ジェイティービー）は、男子ラグビーワールドカップ2027オーストラリア大会の日本国内独占販売権と海外販売権を取得した。観戦チケットと宿泊、オリジナルツアーを組み合わせた旅行商品を販売する。海外での販売権は一部の国・地域は除外となる。関連情報を提供するウェブサイトを開設した。