体が冷えて筋肉がこわばりやすくなるこの寒い季節。少し体を伸ばしたいと思っても、何も使わずにやるストレッチだと物足りなく感じることが多々…。家で手軽に使えるアイテムをダイソーで探したところ、便利なストレッチバンドを発見しました！体を心地良く伸ばせて手軽にリラックス♡コンパクトになるのも嬉しいです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ストレッチバンド（150cm）価格：￥110（税込）サイズ（約）：1