警察や消防によりますときょう午前１０時ごろ新庄市小田島町の住宅で「ストーブから燃えた」などと住人から１１０番通報がありました。 【画像】火災現場 家には６０代の男性が一人で住んでいて軽いけがをしているということです。 逃げ遅れた人などはいないとみられています。 付近の建物にも延焼しているとみられ隣の建物の窓ガラスが割れるなどしているということです。 現在も消火活動が続いています。 ■火災現場