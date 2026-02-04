シーズン移行の前に行なわれる特別大会の「百年構想リーグ」。本稿ではJ１の「WEST」を展望する。――◆――◆――昨シーズンのJ１で４位の広島、５位の神戸、９位のG大阪が新監督を迎え、選手起用や戦術面にも少なからず変化がありそうだ。もちろんポジティブな変化や成長を期待した監督交代であるはずだが、昨年の柏のように新監督を招聘したチームが序盤戦から噛み合うのはレアケース。半年間しかない大会であることを考え