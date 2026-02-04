２月８日にJ１百年構想リーグの開幕戦を控えるアビスパ福岡にとって、大きな痛手になるかもしれない。福岡は３日、所属する松岡大起が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱すると発表した。これまでサガン鳥栖、清水エスパルス、グレミオ・ノボリゾンチーノ（ブラジル）に在籍してきた松岡は、2024年に福岡に加入。１年目から定位置を確保し、２年目の昨季もリーグ戦で36試合に出場していた。