大谷家の家族シーンが映し出されたカットが話題を呼んでいる(C)Getty Imagesドジャース・大谷翔平は現地時間2月3日、自身のインスタグラムを更新。この日発売となった愛犬デコピンの絵本に関して、英文と日本語で「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました。僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉しく思っています。」とつづっている。【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた