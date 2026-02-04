嵐の松本潤さんは2月3日、自身のInstagramを更新。久しぶりの投稿でゲルハルト・リヒター展を堪能したことを報告しました。【写真】松本潤の最新ショット「愛を感じる素晴らしい体験でした」松本さんは「昨年の9月から続いていた撮影が終わり、嵐のライブリハが本格的に始まる前に時間を作って、パリとロンドンに弾丸で行ってきた」と報告。続けて「旅の1番の目的はどうしても観たかったリヒター展」と、弾丸旅行の目的を明かして