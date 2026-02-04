今季、巨人でプレーしたカイル・ケラー投手（32）がレッドソックスとマイナー契約を結ぶことに合意したと3日（日本時間4日）、米国の複数メディアが報じた。同投手は2015年のドラフト15巡目（全体536位）でマーリンズに入団し、19年にメジャーデビュー。20年にエンゼルス、21年にパイレーツでプレーした。パイレーツではリリーフとして自己最多の32試合に登板。1勝1敗、防御率6.48だった。メジャー通算では44試合の登板で1勝1