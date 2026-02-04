静岡県三島市の横浜ゴム三島工場で昨年12月、従業員15人が刃物で刺されるなどして負傷した事件で、県警は4日、このうち1人の男性社員（45）を殺害しようとしたとして、殺人未遂の疑いで、元従業員の男を再逮捕した。逮捕は3回目。