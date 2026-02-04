歌手の工藤静香（55）が4日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。手作りの恵方巻を公開した。「時間なかったので、シンプル〜笑」とつづり、恵方巻とれんこん＆ブロッコリーの写真をアップ。「一気に食べるのが大変なのでミニサイズ恵方巻」と添えた。工藤は2000年12月5日にSMAPのメンバー、木村拓哉と結婚。01年の5月に長女・Cocomi、03年2月に次女・Koki，が誕生した。インスタには度々、手料理の写真もアッ