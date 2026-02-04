３日午後３時２０分頃、長野県上田市常田、職業不詳清水健男さん方から出火していると通行人から１１９番があった。木造２階住宅を全焼し、焼け跡から性別不明の２人の遺体が見つかった。県警上田署によると、住宅には、いずれも７０歳代の清水さんと妻が住んでいるが、連絡が取れていないという。上田地域広域連合消防本部によると、この住宅のほか、少なくとも近隣の３棟に延焼した。現場は、ＪＲ上田駅から南東に約１キロ