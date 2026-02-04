きょうは なにきる? この記事の画像を見る3歳を迎えた娘は、最近「今日はこれが着たい」と自分で服を選ぶようになってきた。私が差し出した服に首を振り「いや！こっちがいいの！」と別の組み合わせを主張することもある。それならばと休日、時間に余裕がある日は、その感性に任せてみることにした。すると、色も柄もばらばらで「そうくるか！」と思わず笑ってしまうようなコーディネートを、臆することなく着こなして披露してく