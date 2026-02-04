ボーイズグループASTROのメンバー兼俳優チャウヌの母親が経営していた江華（カンファ）島のうなぎ屋が、閉店していたことが確認された。2月4日、所属事務所ファンタジオは、公式コメントを通じて、「現在運営中の『オジェヨン清潭（チョンダム）』は、江華島の『オジェヨン炭火うなぎ』とは全く別の法人である」として、「チャウヌの家族とは無関係で、ファンタジオの完全子会社ファンタジオMが運営している」と明らかにした。【関