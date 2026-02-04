【解体パズルFANTASY-さめ-】 受注期間：2月5日10時～ 発送月：6月下旬 予定 価格：各1,430円 メガハウスは、フィギュア「解体パズルFANTASY-さめ-」の予約を全国のホビーショップ、Web通販サイトで2月5日10時より受け付ける。価格は各1,430円。商品の発送は6月下旬を予定している。 本商品は、キャラクターの内側がわかるコレクションフィギ