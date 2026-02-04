【「解体パズルFANTASY サンリオキャラクターズ トロピカルチェリーMix」（全4種）】 2月5日10時～受注開始予定 6月下旬 発売予定 価格：各1,210円 メガハウスは、フィギュア「解体パズルFANTASY サンリオキャラクターズ トロピカルチェリーMix」を6月下旬に発売する。全4種あり、価格は各1,210円。2月5日10時から受注開始予定で、全国